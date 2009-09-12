Музыканты играют в футбол с ветеранами

Сегодня луганчане отмечают День города.

Как передает корреспондент УНИАН, в программе праздника уже традиционные выставка цветов, Бал молодоженов, конкурс красоты «Мисс Луганочка», праздничный фейерверк, спортивные соревнования и концерты в парках и скверах города.

“Изюминой” нынешней программы станет футбольный матч звезд украинской эстрады и ветеранов луганского футбола. За команду “Маэстро” будут играть Виктор ПАВЛИК, Влад ЯМА, Александр ЯМА, участники групп "Друга ріка", "Авиатор", "неДіля", "ПараНормальных" и другие. После матча состоится концерт этих исполнителей и групп.