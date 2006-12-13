Зима ударила по карпатскому бизнесу

Вот “повезло” же людям. Куча знакомых решили встретить Новый год на лыжных курортах.

Приобрели билеты на поезда до Славского, забронировали гостиничные номера в Словакии, в Польше, Хорватии или даже в Австрии. Расслабиться, на лыжах покататься и в конечном итоге просто горным воздухом подыхать и “минералки” попить.

Причем большинство в последний момент об этом подумали, кучу денег за туры заплатили, в длиннющих железнодорожных очередях выстояли.

А я думаю: вот здорово, что не морочился. Этой зимой разве что на роликовых лыжах покатаешься. Как Лукашенко любит. Потому что уже обещают нам “злобную” синоптику: ни зимы, ни снега не ожидайте. Не будет. То есть будет, но самая теплая за последние 120 лет. Если так, думаю, нужно в Крым ехать – в море купаться, пока нет никого.

Плохо и карпатским бизнесменам, плачуться: никто, мол, не придет, лыжи напрокат не будет брать, горячего вина не будет пить. Там, говорят, ежедневно свечу Богу ставят и молебен справляют: дай нам Боже зимы холодной, снегу побольше, чтобы люди из Киева ехали, деньги везли.

А я думаю: вот и урок этим “бизнесменам”. Цены-то ломить ладны, а только же делать ничего не годны. Если бы подготовились как следует, тогда бы люди и на уху ехали, и в музеи карпатские под открытым небом. Поэтому если додумаются они цены свои, выше Карпатских гор, сбросить, поеду и я небом полюбоваться и воды горной попить – пока нашествия туристов не будет. Самое удовольствие в карпатское село в межсезонье ехать. Ни москалей тебе, ни очередей никаких, ни чайниковна лыжах, которые в любую минуту могут с ног сбить.

Но вряд ли даже такая зима покой горам принесет. Все равно понаедут. Природу испоганят. Водку всю выпьют. Насорят повсюду.

А цены такими же останутся.

Поеду год встречать на дачу с друзьями. Там и лес сосновый. И банька горячая. И друзья дорогие. Да и водку, если выпьют, то свои же, не жаль. Посижу, возле печи погреюсь. Потому что холодно в безликой серой столице. Не греет ничего – хоть и батареи горячие. Хоть и зима самая теплая.

А чем она хороша... Тем, что после приказов холодного к людям мэра на отоплении можно сэкономить. А на сэкономленные деньги – потом и в Карпаты ехать. Дровами запасаться.

Дмитрий Стаховский, г. Киев