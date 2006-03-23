Сеанс развенчания Ивана Салия с последующим его трудоустройством

«Все наши проблемы в том, что мы даем политикам обращаться с нами как с недоумками.

Это ярко продемонстрировал столичный босс - Омельченко.

Чуть ли не первый раз за полгода он выполз на открытую пресс-конференцию, и не где-то там у себя в городской администрации, а в вашем УНИАНе. Оппозиционеры подготовили ему тепленькую встречу – притянули памятник, яйца, чтобы закидывать его самого или тот памятник, кучу флагов. Короче, тепленькая встреча предстояла.

И что сделал Омельченко?

Проскользнул в агентство через черный ход.

В любой европейской стране такого политика освистали бы на всех перекрестках. У нас же не освистали столичного божка ни журналисты, ни оппозиция. Дал себе пресуху, и так же огородами выбрался из агентства.

На самой пресухе его спросили о творениях в жанре “черного пиара” против конкурентов. И он не моргнув глазом рассказал, что ну никакого к этому отношения не имеет, у него нет даже штаба, есть лишь три доверенных лица. И это при том, что здесь же, едва не под ногами валялась газетка, где основного конкурента Омельченко – Кличко поливают грязью за все мыслимые и немыслимые грехи – от криминальных контактов до гомосексуальных кошмаров.

Хоть бы шуткой отделался, что-то нафантазировал.

А зачем? Недоумкам и этого хватит. Как говорят “пипл схавает”.

А в конце добило шоу с Салием.

Кто забыл, напомню: был некий мэр, а потом заместитель Омельченко Иван Салий. Теперь он в оппозиции к Сан Санычц, и пришел на пресуху, чтобы, похоже, достать того своими подрывными вопросами.

Что-то там спросил Салий про “Элита-центр”, типа пытался припереть Омельченко к стене.

А тот сам пошел в наступление. Мол, Иван Николаевич, ты бы молчал. Куда дел миллионы долларов, когда сам сидел в мэрии. И пошел называть какие-то цифры, контракты, строго и настойчиво так спрашивать, куда, мол, деньги делись.

Долго наседал на Салия, настойчиво так обвинял в казнокрадстве, разбазаривании, должностных преступлениях.

А затем так успокоительно и говорит: но не переживай, Иван Николаевич, не дергайся. Я тебя возьму на работу к себе, и успокоишься. Да что там откладывать - такое дело, при журналистах говорю: беру, не печалься.

Вот так.

За кого, как не за недоумков нужно всех нас держать, чтобы так общаться с прессой?

Мэр столицы обвиняет большого чиновника, пусть и бывшего, во всех смертных грехах, а затем говорит: ничего, я тебя беру на работу. И еще целое шоу из этого устраивает.

То ли это вызывающее, циничное, демонстративное покровительство вору, то ли очернение честного человека, а затем эдакое барское помилование: иди, пожалею, дам какую-никакую должность. Только не болтай много.

Почитал отчеты с пресухи, никто даже не вспомнил об этом.

Поэтому так, наверное, и нужно с нами, недоумками. Молчим, значит, “пипл хавает”.

Долго мы еще так “хавать” будем?

Виктор Терпило, г. Киев