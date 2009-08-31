Конституционный референдум: глас народа или узурпация власти?

Никакая Конституция не будет действовать, если к власти приходят люди, которые считают что придерживаться можно лишь тех положений, которые предоставляют им определенные преимущества в борьбе с конкурентами...

К сожалению, все поиски и “находки” в области “созидания” новой Конституции свелись к банальному: как отдельно или в сговоре с другим игроком политического олимпа насолить кому-то третьему.

Но при чем здесь Конституция?

Ведь Конституция - это общественный договор о том, как наилучшим образом, учитывая общественно-политические реалии, организовать обеспечение основополагающих прав человека, систему функционирования власти, делегирования власти от народа властным институциям, распределения властных полномочий...

Понятно, что никакая Конституция не будет действовать, если к власти приходят люди, которые считают что придерживаться можно лишь тех конституционных положений, которые предоставляют им определенные преимущества в борьбе с конкурентами, а положениями, которые им лично не нравятся, можно просто пренебречь.

Именно попыткам выбросить из политики конкурентов не в результате всенародных выборов, а путем манипуляций с Конституцией, можно объяснить “конституционный зуд”, который обострился накануне президентских выборов у многих потенциальных кандидатов в Президенты.

Хотя спектр предложений очень широк, есть то, что объединяет всех инициаторов изменений, - это неуважение к действующей Конституции и нескрываемое пренебрежение к украинскому народу как носителю суверенитета.

Как должны вести себя политики, которые думают, о своем народе, а не о том, как выиграть друг у друга “игру в наперстки”. Во-первых, даже предлагая изменения, они должны сурово придерживаться всех положений действующей Конституции и требовать этого от других до тех пор, пока инициированные изменения конституционным способом не будут приняты. Во-вторых, между выборами можно инициировать лишь те изменения в Конституцию, которые были записаны в партийной избирательной программе или программе кандидата в Президенты на предыдущих выборах. Ни Президент, который перед предыдущими выборами ни слова не сказал, что он будет инициировать какие-то изменения в Конституцию, ни партии, которые не предлагали таких изменений перед предыдущими выборами, не имеют права даже поддерживать чью-то подобную инициативу.

Лишь после следующих выборов, господа! Если перед этим вы включите эти конкретные предложения в свою избирательную программу... А до того, как ваши предложения станут положениями Основного Закона, - пожалуйста, уважайте и придерживайтесь положений действующей Конституции!

Что же мы видим в настоящее время?

Политические силы (если их можно так назвать), которые на выборах 2007 года никаких предложений по Конституции не выдвигали, зато имели с три короба нереальных обещаний относительно обеспечения народных благ, сегодня имеют по три варианта Конституции - в зависимости от того, в сговоре с кем они эту новую Конституцию сумеют протянуть.

Президент, который, невзирая на всю абсурдность изменений в Конституцию 2004 года, заставил фракцию “Наша Украина” за эти изменения проголосовать (автор - один из двух членов фракции, которые проголосовали против), вдруг «прозрел» и предлагает новую Конституцию. Но действует не конституционным способом, как должен был бы действовать государственный деятель, который приносил присягу на действующей Конституции, обязывающей Президента быть ее гарантом. Ведь по духу действующая Конституция предусматривает такой алгоритм действий Президента: предложение изменений в своей избирательной программе; работа по выполнению своей избирательной программы, чтобы народ на очередных выборах в парламент поддержал 300 депутатов, которые выступают за эти же изменения; голосование парламента за предложения Президента.

Вместо этого Президент фактически инициирует антиконституционный референдум!

Почему нельзя принимать изменения в Конституцию этим парламентом? Потому что он не получил на это полномочий от народа через выборы. Через голоса на выборах народ дал полномочия нынешнему лидеру коалиции на возвращение обесцененных сбережений, а не на изменения в Конституцию (ведь такого не было в избирательной программе!).

Если мы призываем к правовому государству не для красного словца, то всенародный референдум для внесения изменений в Конституцию может быть проведен лишь в случаях и способом, предусмотренных действующей Конституцией.

Если кто-то из политиков желает расширить перечень случаев применения референдума для внесения изменений в Конституцию, нужно записать такие предложения в свою избирательную программу, выиграть с этими предложениями выборы, получить 300 мандатов в ВР, внести изменения в Конституцию и тогда предлагать референдум относительно конституционных изменений - уже в соответствии с измененной Конституцией.

Так должны действовать государственные деятели, которые думают о будущем своего народа и государства, а не политики, которые заботятся лишь о том, как продлить свой доступ к разграблению земли, недр и государственной собственности на очередной межизбирательный период.

Что же касается общих подходов, которые бы подходили Украине как правовому государству, хочу заметить такое.

Конституция является чрезвычайно важным Законом, который, по определению, не может голосоваться лишь “в целом”. В данном документе должна быть квалифицированным большинством проголосована не только каждая статья, но и каждое предложение. A в некоторых случаях голосовать нужно даже за отдельные слова и запятые. Понятно, что такое голосование можно обеспечить лишь в парламенте. Либо на Конституционном собрании, если такой орган конституционным образом будет предусмотрен изменениями в Конституцию.

Именно из-за этого на референдум в принципе можно выносить Конституцию, принятую парламентом или Конституционным собранием. Но ни при каких обстоятельствах в результате референдума Основным Законом не может стать проект Конституции, который перед тем не набрал квалифицированного большинства голосов при голосовании за каждую статью в уполномоченном народом органе - парламенте или Конституционном собрании (если такой орган предварительно будет внесен в Конституцию).

Попытка же протянуть через референдум проект, написанный узкой группой лиц, является ни чем иным, как попыткой антиконституционного переворота с целью узурпации власти. Попыткой, связанной с общим недовольством народа тем, что нынешняя Конституция не действует.

Но она не действует именно потому, что над ней глумятся те, кто выступает инициатором изменений. А изменения эти имеют единственную цель - узурпацию власти. Круг замкнулся...

Евгений Жовтяк, бывший народный депутат (НУ)