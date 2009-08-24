Тимошенко подарили белую бенгальскую тигрицу

Организаторы XI Всеукраинского благотворительного фестиваля «Черноморские игры», а также дети-участники фестиваля подарили премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО бенгальскую тигрицу-альбиноса по имени «Тигруля».

Как заявила на пресс-конференции премьер, она намерена передать животное в Ялтинский зоопарк, и лично заботиться о нем.

«Я передам его в Ялтинский зоопарк, где погибли несколько животных от отравления, и буду постоянно заботиться о нем, чтобы было что показать нашим детям. Чтобы это было счастливым талисманом для нашей Украины», - сказала она.

Зоопарк «Сказка» создан в 1995 году Олегом ЗУБКОВЫМ. Это первый частный зоопарк в СНГ. В настоящее время в зверинце содержится более 700 животных и птиц. Многие из них – редких видов. Как сообщал УНИАН, 15 апреля Ялтинский зоопарк «Сказка», который потерял 10 животных, попросил неравнодушных граждан помочь восполнить его коллекцию.