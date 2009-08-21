План производства миллиона электромобилей принят в Германии

Правительство Германии приняло план, согласно которому к 2020 году в стране должны ездить миллион электромобилей, передает агентство AFP. До 2012 года на эти цели из бюджета будет выделено 500 миллионов евро.

В настоящее время в ФРГ насчитывается 1452 электромобиля. При этом ранее отмечалось, что немецкие производители намерены начать массовое производство самое ближайшее через три года.

Министр экономики Карл-Теодор цу Гуттенберг со своей стороны заявил, что с принятием стимулирующего плана по развитию электроавтомобилестроения и введением государственных субсидий серийное производство должно начаться уже в 2011 году.

Правительство намерено стимулировать спрос с помощью премий для первых 100 покупателей. Кроме того, бюджетные ассигнования будут направлены на дальнейшее совершенствование основных узлов электромобилей, прежде всего, батарей, а также на развитие необходимой инфраструктуры.

По данным AFP, в настоящее время заряда батарей хватает на 100 километров, при этом их стоимость колеблется от 10 до 15 тысяч евро. Одной из основных целей, которую ставит принятый правительством план, является снижение этих цен, по меньшей мере, вдвое.

Лента.ру