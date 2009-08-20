Российский журналист предан анафеме

Решением епархиального совета Псковской епархии РПЦ отлучен от церкви и предан анафеме собственный корреспондент газеты "Правда", сообщает «Российская газета».

В сообщении на официальном сайте епархиального Управления говорится: "В связи с непрекращающейся гнусной клеветой и сатанинской ложью в адрес насельниц Спасо-Елеазаровского монастыря и в частности игумении Елисаветы (Беляевой) автор статьи "Осиное гнездо" под золотыми куполами"… отлучается от православного церковного общения и предается анафеме - проклятию".

По правилам православной церкви "лицо, преданное анафеме, не имеет права участвовать в церковных таинствах, быть отпеваемым и похороненным на православном кладбище после смерти. С таковым ни один верный не должен иметь никакого общения".

Весной этого года на журналиста уже подавали в суд, и суд признал несоответствующими действительности и порочащими репутацию Спасо-Елеазаровского монастыря и монашествующих сведения, распространенные автором статьи. Решение суда было опубликовано в газете "Псковский рубеж".

Но этим епархия не удовлетворилась.