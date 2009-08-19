Как “залюбить” Степана Бандеру

Мнение

Скажу сразу, я сам из Западной Украины и люблю этот край больше всего...

Но это миф, что на Западной Украине живут лишь настоящие патриоты Украины. Как миф о том, что в Восточной Украине все люди хотят, чтобы, например, русский язык был вторым государственным.

Да, возможно, на Западе ты редко услышишь русский и тебе скажут, что во всех бедах виноват «москаль», но, согласитесь, это далеко еще не является любовью к своей Родине.

Сегодня на Западе очень популярно «любить» Бандеру, Шухевича, воинов УПА... Их «любят» до истерии. В Ивано-Франковске ты не пройдешь и ста метров, чтобы не увидеть Бандеру на лайт-боксах, биг-бордах. Не проходит ни одного праздника без Бандеры. Каждый чиновничек взлезает на лестницу и начинает орать, как мы «любим» Бандеру. Почти в каждом селе местный председатель сельсовета ставит себе в обязанность поставить памятник Бандере так же, как и часовенку. Отсюда эпидемия перекидывается и на людей: в моем селе у каждой бабки есть свой крест во дворе. Но все это далеко не всем добавляет набожности. Многие из этих людей готовы при первой же возможности закопать тебя в землю.

Смотрю на лайт-боксе на Бандеру и мне грустно за него и искренне жаль его, потому что верю, он наблюдает с небес, кто здесь так его «любит». Он видит, что «любовью» к нему прикрывается каждый холуй, каждая мельчайший чиновничек, те же чиновники, которые вырубили все Карпаты, те же чиновнички, которые, например, разворовали средства, что в прошлом году выделялись на ликвидацию наводнения, каждый, кто загрязняет ту реку, на которой отдыхает, тот лес, в который ходит.

Нет, только от того что мы будем любить Бандеру или от того что будем ненавидеть москаля, мы не станем лучшими.

Иногда прикрываясь историей, мы скрываем и потерю собственных моральных и религиозных ориентиров. Например, возле моего села есть лагерь отдыха. Зимой там отдыхают взрослые, а летом дети. Еще в прошлом году деток выводили на реку или куда-либо на природу с лозунгом, например, «я люблю корову», «я люблю Лимныцю» (название реки). А в этом году я услышал, как детей водят с лозунгом «комуняку порвемо на шмаття, гей, гей!».

В то же время начальник этого лагеря, конечно не на свое имя, открыл на территории магазинчик, в котором продает сигареты, водку собственного производства, а также разведенный спирт из-под прилавка.

Начальник лагеря – такой себе местный бизнесмен. Тот же самопал он продает и в других своих магазинчиках. Нашелся человек, который сдал на анализ это спиртное, написал жалобу в налоговую. Что сделала налоговая? Оштрафовала владельца магазина на 3,4 тысячи гривен за то, что он не имел разрешения торговать спиртным, а не за то, что водка была поддельна.

Кто-то скажет, что начальнику можно все простить, потому что он хоть и продает спирток, но на территории лагеря обустроил часовенку. Богоугодное дело, но богоугодно ли так же и то, о чем я уже говорил, или, скажем, спускать неочищенные фекалии прямехенько в речку, которая еще до недавнего времени считалась одной из самых чистых в Европе?

Но начальника никто не увольняет и не уволит, потому что в лагерь приезжают областные и районные князьки чем-нибудь поживиться. Кому-то он сауну затопит, кого-то с пакунками отправит, а чью-нибудь детку возьмет на заезд отдохнуть.

Поэтому, идут деточки на реку и скандируют, как повесить “комуняку на гіляку”. Но так ли уж много сегодня на Западной Украине тех коммунистов, чтобы педалировать эту тему? Это во-первых. Во-вторых, будет ли каждый коммунист отравлять своих людей спиртом?

Конечно, не все на Прикарпатье такие холуи. Есть и энтузиасты, есть настоящие патриоты, которые не где-то там в прошлом веке жертвовали своим, семейным счастьем, благосостоянием, а сегодня. Они вчера ставили все на карту и продолжают ставить сегодня, но таких людей не любят еще больше чем москалей. Потому что москаль враг абстрактный, а патриот – реальный. Патриот не дает им до конца расслабиться. Но, к сожалению, эти патриоты не при власти, они априори не будут при власти, они не будут соревноваться, кто сильнее любит Бандеру. Они просто знают, кто такой Бандера и любят его, любят его в сердце, а не на биг-бордах.

Почему все так? Это вопрос, видимо, из серии других риторических вопросов, вроде почему украинцы где отдыхают, едят, там и пакостят? Почему наша власть такая продажная? Почему мы ее такую выбираем и позволяем так с нами обходиться? Почему ездим такими дорогами? Например, когда впервые побывал в Испании меня всю дорогу от Мадрида к месту назначения (400 километров ) не оставлял наивный и банальный вопрос: почему испанцы на своих скалах в сто раз лучше живут, чем мы на своих черноземах?

Поэтому не нужно, уважаемый западенец, кричать: «Бей москаля!», потому что часто ты сам хуже москаля! А еще заметил, что едва ли не каждый западенец, приезжая в Киев, начинает «разговарівать па-рускі». Простите, но москаль здесь уже ни при чем.

Иван Орлик