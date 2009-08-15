В Макеевке собака, прогоняя воров, загрызла хозяина

В городе Макеевке Донецкой области азиатская овчарка, прогоняя воров, до смерти загрызла 33-летнего хозяина.

Как передает корреспондент УНИАН со ссылкой на городскую газету «Макеевский рабочий», главный врач городской СЭС Татьяна ПАРПАРА рассказала, что, четырехлетняя овчарка содержалась в вольере, но на ночь хозяева выпускали ее гулять по двору. Так случилось и в этот раз, но около полуночи хозяина разбудил лай пса. Выйдя во двор, мужчина увидел, что на крыше его гаража находятся какие-то люди, а разъяренная овчарка пытается их достать. Мужчина стал прогонять чужаков, и те скрылись. Но агрессия собаки переместилась в адрес хозяина - пес нанес пострадавшему множественные укусы рук, предплечий, ног, головы. На крики раненого выбежала из дома его мать. Женщина попыталась отогнать овчарку, но в ответ собака искусала ей руку и голову. Шум разбудил и соседей, которые в итоге общими усилиями смогли загнать животное в вольер.

По словам Т. ПАРПАРЫ, мать и сын были госпитализированы в травматологическое отделение районной больницы. Медики делали все возможное, чтобы спасти пострадавших. Но, под утро мужчина скончался.

Родственники настояли на усыплении собаки.

Главврач сообщила, что биоматериал отправлен в областную ветеринарную лечебницу для исключения диагноза «бешенство». Пока точно сказать, чем вызвана такого рода агрессия кобеля, не представляется возможным. Как подчеркивает Т. ПАРПАРА, этот случай – из ряда вон выходящий, и за ее практику подобного ЧП в городе еще не было.

«Произошедшее еще раз доказывает, что меры безопасности человек должен соблюдать даже при общении с домашними животными, потому что природа устроена так, что наши четвероногие друзья в самый неожиданный момент могут проявить свою хищную натуру», - пишет газета.