Милиция Крыма начала бесплатно выдавать справки о депортации

После вмешательства крымской прокуратуры Главное управление МВД Украины в АРК стало бесплатно предоставлять так называемые архивные справки - справки, которые подтверждают депортацию лица по национальному признаку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Начальник милиции автономии Владимир ХОМЕНКО уведомил прокуратуру о том, что требования прокурорского предписания на этот счет удовлетворены, а нарушение, которое заключалось в том, что за запрос социально-правового характера взималась плата в размере от 25 до 57 грн. - устранено.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября прокуратурой было внесено предписание в адрес начальника милиции Крыма с требованием прекратить взыскание платы за архивную справку. В предписании указывалось, что предоставление такой справки не предусмотрено перечнем платных услуг, которые могут предоставляться государственными архивными учреждениями и информационным подразделением органов внутренних дел.

По информации крымской прокураторы, только в текущем году в АРК было выдано более 1800 таких справок. Стоимость предоставления услуг составляла от 25 до 57 грн.