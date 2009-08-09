В Челябинской области (РФ) солдат-срочник застрелился холостым патроном.

25-летний солдат во время учений 6 августа ушел в лес и выстрелил себе в живот холостым патроном из автомата Калашникова с укороченным стволом (АКСУ-74). Солдата с повреждениями внутренних органов доставили в районную больницу, сделали операцию, но спасти его не удалось. До операции пострадавший находился в сознании, но он отказался ответить на вопрос о причине своих действий.

По мнению собеседника агентства, солдат не собирался кончать жизнь самоубийством, а хотел лишь ранить себя, чтобы попасть в больницу. Однако он ошибся, выбрав для выполнения своего плана укороченный автомат. "Если бы автомат был стандартный, то ничего бы не произошло, а в таком оружии пластмассовая пуля сгорает в воздухе, а вся энергия пороховых газов пошла в живот. Он пробил себя насквозь", - пояснил источник.

Лента.ру