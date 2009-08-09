У дочери Майкла Джексона объявился новый отец

Близкий друг покойного Майкла Джексона актер Марк Лестер (Mark Lester) заявил в интервью американской газете News of the World, что именно он является биологическим отцом дочери "поп-короля" Пэрис.

Как рассказал Лестер, он предоставил врачам свою сперму, чтобы те провели операцию по искусственному оплодотворению Дебби Роу. По признанию актера, который также является крестным отцом детей Майкла Джексона, он хранил эту тайну на протяжении 13 лет.

Лестер также отметил, что его слова подтверждает необычайное сходство между Пэрис Джексон и его 15-летней дочерью Хэрриет. Для прояснения этого вопроса он выразил готовность пройти анализ ДНК на отцовство.

Лента.ру