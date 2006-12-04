На Лисичанском НПЗ продолжается голодовка 56 работников

На Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе (ЗАО «ЛИНИК», г. Лисичанск, Луганская обл.) продолжается акция голодовки, которая была объявлена независимым профсоюзом «Октан» и в которой на сегодня принимает участие 56 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Лисичанского горисполкома.

Причиной акции стало решение наблюдательного совета ЗАО «ЛИНИК» о выведении в аутсорсинг колонны пассажирских перевозок и ремонтно-технической службы. Это решение было принято с целью сокращения затрат и улучшения экономических показателей нефтеперерабатывающего завода.

В то же время лидеры независимого профсоюза расценивают это решение как неправомерное, и 1 декабря во время переговоров трудового коллектива и администрации НПЗ призывали рабочих принять участие в голодовке.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) - второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЗАО «ЛИНИК», которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.

В 2005 году Лисичанский НПЗ сократил объемы переработки нефти на 9,1% или на 601,5 тыс. тонн, по сравнению с 2004 годом, до 6 млн. 010,7 тыс. тонн.

Аутсорсинг - это передача непрофильных функций и процессов внешним специализированным компаниям, благодаря чему, за счет концентрации на основных задачах, достигается оптимизация деятельности основного предприятия.