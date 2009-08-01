Скорость на немецких автобанах останется неограниченной

Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью немецкому журналу Magazin Auto Motor und Sport пообещала, что в случае своего переизбрания не будет вводить ограничений скорости на автобанах.

Меркель отметила, что обсуждение этого вопроса неактуально. "У нас прекрасно развита система управления транспортом, она многократно дорабатывалась и делает введение скоростного ограничения ненужным", - приводит ее слова Лента.ру.

На немецких автобанах скорость движения не ограничена. Существует лишь рекомендованная скорость: 130 километров в час. В населенных пунктах ограничения скорости установлены в 50 километров в час, а вне населенных пунктов (но не автобанах) в 100 километров в час.

Однако в 2008 году власти земли Бремен ввели ограничения скорости в 120 километров в час движения по всем проходящим через свою территорию автомагистралям. При этом отмечалось, что ограничения позволят на 30 процентов сократить число аварий со смертельным исходом, а также снизить выбросы СО2 в атмосферу.

Меркель также заявила, что ее правительство не планирует повышать налоги на нефтепродукты, а также не будет вводить дорожные сборы, так как это, по ее словам, приведет к дисбалансу между теми, кто ездит много, и теми, кто ездит редко.