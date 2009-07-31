Немецкий самолет, сбитый в 1944 г. над Севастополем, станет экспонатом

Главный фрагмент немецкого самолета «Дорнье-24», который, как планируется, станет первым экспонатом подводной экспозиции размещенного в штольне, на базе бывшего завода по ремонту подводных лодок, Военно-морского музейного комплекса «Балаклава», доставлен сегодня утром к причалу этого музейного учреждения. Как передает корреспондент УНИАН, на понтоне фрагмент самолета, сбитого в районе бухты Казачья в 1944 году, и долгие годы находившегося на дне морском на глубине 89 метров, сюда доставило научно-исследовательское судно «Почаїв» (бортовой номер U701, на мачте флаг Военно-Морских Сил Украины) «Государственного океанариума Вооруженных Сил Украины».

Начальник Центрального музея Вооруженных Сил Украины полковник Виктор КАРПОВ в интервью журналистам сообщил, что для Военно-морского музейного комплекса «Балаклава» сегодняшняя операция является исторической, поскольку «это как бы символизирует и начало выполнения новой программы, которую разработал музей совместно с научно-исследовательским центром «Государственный океанариум Вооруженных Сил Украины» по подъему военно-исторических раритетов, которые хранятся на дне Черного моря. И это также символизирует начало создания в водном канале заводской штольни музея подводной экспозиции». Как добавил В.КАРПОВ, планируется, что в 500-метровом канале будут размещены «очень значимые для истории объекты, дабы показать людям, что происходило на Черном море».

Начальник Центрального музея Вооруженных Сил Украины выразил сожаление, что реставрация таких экспонатов является очень дорогостоящей, поэтому, «принято решение, имея такую возможность, разместить их в водном канале». По утверждению полковника, экспонаты будут подсвечены, на своде штольни разместят информацию (слайд-шоу) о том или ином экспонате или периоде.

В.КАРПОВ также сообщил, что совместно с «Государственным океанариумом» планируется осуществить «еще целую экспедиций», и он надеется, что «со временем такая подводная экспозиция в нашем музее будет уже готова для показа». «А сегодня, как сказал он, мы доставили в Балаклаву первый экспонат этой экспозиции».

Начальник Центрального музея Вооруженных Сил Украины также сообщил, что учитывая приближающееся 65-летие Победы в Великой Отечественной войне, «пришло то время, чтобы этот экспонат лежал не на дне моря, а чтобы его видели».

Заместитель начальника «Государственного океанариума Вооруженных Сил Украины» капитан 1 рана Валерий ВАКАР сообщил журналистам, что самолет был обнаружен несколько лет назад. «Данной находкой заинтересовался Центральный музей Вооруженных Сил Украины, и была разработана такая программа, чтобы поднять самолет для последующей демонстрации его в музее. Год шли всевозможные согласования». Но, как продолжил офицер, во время памятных штормов осени 2006 года одно из судов, поднимая свой якорь, разорвало самолет на три части. Потом были подняты три фрагмента, два из которых остаются в бухте Казачья, и в дальнейшем будут доставлены в музей автомобильным транспортом.