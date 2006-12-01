В Донецка прошла акция солидарности с ВИЧ-положительными людьми

Сегодня в Донецке во Всемирный День солидарности с ВИЧ-положительными людьми прошла акция в их поддержку.

В акции приняли участие представители областного отделения общества Красного креста, благотворительного фонда "Каритас", а также "Международной Помощи и Развития IRD", а также волонтеры.

Участники акции с зажженными свечами в руках прошли по улице Артема до площади Ленина, где выложили красными свечами розовую ленту - символ солидарности с ВИЧ-положительными людьми.

Кроме того, на площади была установлена палатка Красного креста, в которой жителям города раздавались информационные материалы. Также на площади проходил сбор пожертвований в поддержку ВИЧ-положительных детей.

Как сообщила председатель Донецкой областной организации общества Красного креста Людмила АВСЯНКИНА, акция призвана поддержать ВИЧ-положительных людей, а также напомнить обществу об их проблемах.

"Мы помогаем ВИЧ-положительным, и деткам ВИЧ-положительным, которые находятся в специализированном Доме ребенка, а также малообеспеченным семьям, у которых ВИЧ-положительный статус", - сказала Л.АВСЯНКИНА.