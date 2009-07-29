В Крыму состоится международное авторалли «Yalta-rally-2009»

«Yalta-rally – 2009» планируется провести 11-13 сентября на трассах Большой Ялты возле горы Ай-Петри, Алушты, а также поселков Соколиное и Орлиное.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь председателя Совета министров АРК Александр Звездин, об этом шла речь на заседании организационного комитета по подготовке и проведению международного авторалли «Yalta-rally – 2009», которое прошло в Совете министров АР Крым.

В мероприятии приняли участие Председатель Верховной Рады АР Крым Анатолий ГРИЦЕНКО, Председатель Совета министров АР Крым Виктор ПЛАКИДА, Первый заместитель Председателя Совета министров АР Крым Евгений МИХАЙЛОВ, Президент Автомобильной Федерации Украины Евгений ЧЕРВОНЕНКО, директор агентства «Небо» - генеральный подрядчик проведения «Yalta-rally – 2009» Александр КРИЖЕВИЧ, заместитель директора по спортивной части и безопасности ралли Сергей ЛЮБИМОВ.

Участники совещания обсудили основные организационно-спортивные и технические характеристики проведения «Yalta-rally – 2009».

Yalta-rally будет проходить в Крыму уже пятый раз. В минувшем году в соревнованиях принимали участие 63 экипажа профессиональных гонщиков из Украины, России, Литвы, Латвии, Беларуси, Чехии, Италии, Австрии, Швеции, Польши, Эстонии, Грузии. Почетным гостем ралли стал четырехкратный чемпион ралли «Париж-Дакар», депутат Европарламента Ари Ватанен. Протяженность трасс составляла 220 километров горных дорог со скоростными участками.