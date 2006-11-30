Почему россияне не любят правительство Януковича?

В середине августа почти половина (47,4%) украинцев, согласно опросам Центра "София", была убеждена, что новое правительство быстро решит все ключевые проблемы: ему удастся предотвратить рост цен на жилищно-коммунальные услуги (57,7%), оно решит все вопросы с поставками нефти и газа на выгодных для Украины условиях (почти 40% опрошенных).

Но огромный кредит доверия, полученный Кабмином в августе этого года, был бездарно растрачен на расстановку "своих людей" на все хлебные должности. Данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 27 октября по 1 ноября текущего года, показали, что 45% респондентов считают действующее правительство защитником исключительно интересов Донецкой области, 38,8% опрошенных считают, что оно отстаивает интересы крупного украинского капитала, 29,5% – российского капитала, 29,5% – теневого бизнеса. Только 13,5% украинцев считают, что новое правительство в значительной мере защищает интересы простых граждан

Единственное, за что пробовали любить правительство Януковича украинцы, так это вероятное улучшение отношений с бывшим "старшим братом". Ведь есть часть общества, которой кажется, что именно лояльное отношение к России, задекларированное правительством Януковича, сразу же решит все наши внутренние, прежде всего экономические, проблемы.

Однако и желанное многим направление российско-украинских отношений команда "антикризисных профессионалов" пока провалила.

Ни одно из 9 антидемпинговых расследований со стороны России, закрывающих доступ на российские рынки украинским товарам, стараниями правительства так и не прекращено. Мясо и молоко, трубы малого, среднего и большого диаметра, металлические крепления, металлический лом, ферромарганец, холоднокатаный прокат, стеклосеть, асинхронные трехфазные двигатели, электрические лампы, швеллеры и металлические прутки, карамель – это лишь неполный перечень товаров, которые вряд ли скоро появятся на российских рынках.

Недавно Россия объявила, что не хочет видеть на своем рынке не только украинское мясо, но и украинскую рыбу. Повод, как всегда, – борьба с контрабандой и поддельной продукцией.

Для украинских экспортеров такое решение имело вполне конкретные последствия: на четырех КПП, через которые теперь должна ввозиться рыба в Россию, очереди выросли в три-четыре раза, сотни украинских грузовиков простаивают часами на границе.

С украинскими винами вообще странная ситуация. Закарпатских виноделов обвинили в использовании при производстве вина... молдавского сырья. Хотя, если бы они и использовали иностранные виноматериалы, то, очевидно, венгерского происхождения, что для них проще и дешевле.

Не стоит строить иллюзий в части отношения россиян к Украине. Они, несмотря на нашу лояльность к России, однозначно не считают нашу неньку дружеским государством.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) относительно мнения россиян о формировании "лояльного" правительства Виктора Януковича, проведенный в начале августа в России, показал, что это отношение россиян к нам более чем прохладно.

Только 11% россиян поддержали бы немедленные "дружественные действия" Москвы навстречу новому украинскому премьеру, включая и самый болезненный для обеих сторон вопрос о цене на российский газ.

Только 15% российских респондентов считают, что приход к власти Януковича позволит переориентировать Украину на сближение с Россией, защита прав русскоязычного населения.

41% опрошенных считают, что Россия по-прежнему должна в отношениях с Украиной исходить только из своих долгосрочных интересов, не ставя их в зависимость от того, кто сегодня возглавляет украинское правительство.

Не потому ли за время правления самого пророссийского правительства так и не достигнуты никакие реальные сдвиги в СНГ, которые бы позволили превратить это постсоветское образование в инструмент эффективного экономического сотрудничества?

Многострадальный российско-украинский проект по выпуску суперсамолета Ан-70 был окончательно похоронен также уже в бытность этого правительства. Военные никогда не отличаются политкорректностью, но в данном случае они были предельно откровенны. Владимир Михайлов (главком ВВС России) так и заявил: "Несмотря на изменение политической ситуации в Украине, оснований для пересмотра решений о выходе России из проекта Ан-70 нет".

Обратите внимание, размещенный выше перечень запрещенных в России украинских изделий, производится преимущественно на территориях, которые отдали свои голоса за лидера Партии регионов.

Но все равно, если электорат "регионалов" начнет колебаться, ему опять подкинут мысль, что причина снижения жизненного уровня заключается в отсутствии официального статуса русского языка или, скажем, в европейских стремлениях Украины.

Роман Вагрант, г. Киев