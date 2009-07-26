Выезд из Крыма заблокирован

В районе города Армянск на выезде из Крыма образовалась примерно 4-километровая пробка, в которой находятся от 800 до тысячи автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, судя по поступающей с места события информации, пробка продолжает увеличиваться.

Пробка образовалась по обе стороны железнодорожного переезда, где имеется изгиб дороги, и из-за этого автомобили вынуждены снижать скорость до минимума.

Сегодня, в конце недели, многие возвращаются из отпусков или поездок в Крым на выходные. Кроме того, сегодня наблюдается наплыв гостей в Севастополь на празднование Дня Военно-морского флота России.