Выезд из Крыма заблокирован
16:48, 26 июля 2009Разное
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В районе Армянска 4-километровая пробка
В районе города Армянск на выезде из Крыма образовалась примерно 4-километровая пробка, в которой находятся от 800 до тысячи автомобилей.
Как передает корреспондент УНИАН, судя по поступающей с места события информации, пробка продолжает увеличиваться.
Пробка образовалась по обе стороны железнодорожного переезда, где имеется изгиб дороги, и из-за этого автомобили вынуждены снижать скорость до минимума.
Сегодня, в конце недели, многие возвращаются из отпусков или поездок в Крым на выходные. Кроме того, сегодня наблюдается наплыв гостей в Севастополь на празднование Дня Военно-морского флота России.
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