В Крыму спасатели разыскивают 5-летнего мальчика

Сегодня ночью в оперативно-дежурную службу МЧС поступила информация о том, что близ поселка Ивановка Симферопольского района во время похода группы в составе 15 туристов заблудился мальчик, 2004 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, поиск ребенка осуществляют 16 работников Крымского горного поисково-спасательного отряда МЧС.