В Крыму спасатели разыскивают 5-летнего мальчика
14:38, 19 июля 2009Разное
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Заблудившегося в турпоходе
Сегодня ночью в оперативно-дежурную службу МЧС поступила информация о том, что близ поселка Ивановка Симферопольского района во время похода группы в составе 15 туристов заблудился мальчик, 2004 года рождения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, поиск ребенка осуществляют 16 работников Крымского горного поисково-спасательного отряда МЧС.
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