В столкновении двух легковых автомобилей погиб ребенок

В Запорожской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб ребенок и травмированы 7 взрослых.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, сегодня ночью на 595-м километре автодороги Одесса-Новоазовск, вблизи села Красное поле Бердянского района, произошло столкновение легковых автомобилей Mazda и Volkswagen Polo.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 8 человек, которые с травмами разной степени тяжести были госпитализированы, из них 1 ребенок умер в карете «скорой медицинской помощи» во время транспортировки в больницу.

Правоохранительные органы проводят следствие.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 130 автоаварий, в которых погибли 17 человек, травмирован 171.