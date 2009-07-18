Трое литовских альпинистов погибли, сорвавшись с горы Монблан

Альпинисты из Литвы сорвались со 100-метровой высоты, взбираясь на самую высокую в Альпах гору Монблан, все трое погибли, сообщает в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс. О происшествии сообщил смотритель, работающий в горах. Он зафиксировал оползень как раз в том месте, где альпинисты обычно совершают подъем на гору. Оползни в данной точке горы - частое явление, отмечает агентство. По данным спасателей, погодные условия в субботу были неблагоприятными для покорения вершины самой высокой горы во французских Альпах.

РИА новости