Виновник ДТП, в котором погибли 3 человека, сбежал с места аварии
Трагедия на трассе Одесса-Мелитополь
В пятницу в 18.40 в Николаевской области на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск водитель автомобиля “Volkswagen Toureg” во время осуществления обгона выехал на полосу встречного движения и создал аварийную ситуацию автомобилю “Daewoo Nubira”, двигавшемуся во встречном направлении.
Автомобиль “Daewoo” съехал в кювет, где ударился в дерево и перевернулся, сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля “Daewoo” от полученных травм погибли на месте происшествия, а водитель автомобиля “Volkswagen” скрылся с места аварии.
Работники Госавтоинспекции немедленно приняли меры для розыска скрывшегося водителя. Спустя некоторое время его задержали. Продолжается расследование.