Среди руководства МВФ уже ходит анекдот об Украине...

На днях натолкнулся на комментарий, мол, не стоит удивляться эксцентричному поведению Президента и деструктивным действиям оппозиции – все это полностью укладывается в логику политической борьбы в канун президентских выборов. Как по мне, такое виденье ситуации излишне упрощено: даже если и есть какая-то своеобразная «логика политической борьбы в канун президентских выборов», то все равно она должна иметь ограничения, выход за которые недопустим.

В который раз приходится с сожалением констатировать, что в своей откровенно извращенной борьбе с правительством никак не угомонится Ющенко. Очевидно, у Президента очень много свободного времени и нереализованных политических фантазий, если на встрече с представителями МВФ разбирает тщательно проработанные дополнительные требования к Украине и настойчиво рекомендует поставить их перед украинским правительством в качестве обязательного условия предоставления очередного транша.

Среди руководства МВФ уже ходит анекдот о том, что во всех странах мира все ветви власти и центры политического влияния пытаются свести к минимуму свои обязательства перед этим финансовым институтом, и только «гордая» Украина «не ищет легких путей» – здесь или президент подсказывает экспертам фонда, как «облегчить» жизнь правительству, или оппозиция блокирует работу парламента, чтобы утвердить в сознании уполномоченного МВФ мысль о полном политико-управленческом параличе, а значит о нецелесообразности выделения Украине каких-либо кредитных средств.

В каждой полноценной стране подобные проделки квалифицируются как откровенный саботаж и преступление против государства. А у нас до сих пор можно не только безнаказно делать что угодно, а еще и при этом цинично заявлять претензии на статус лидера общенационального масштаба, который якобы заботится об интересах государства и общества. Что ни говорите, а на президентские выборы стоит идти и побеждать хотя бы потому, чтобы наконец прекратить этот абсурд.

Многострадальный украинский народ имеет право в конце концов получить такую систему управления и власти, которой не придется тратить львиную долю своих усилий на формулировку отписок на абсурдные запросы из Секретариата Президента и на поиски методов реагирования на наглое блокирование работы высшего законодательного органа в условиях беспрецедентного финансово-экономического кризиса глобальных масштабов.

Цинизм позиции Президента поражает больше всего, потому что глава государства постоянно апеллирует к библейским моральным стандартам, но при этом действует настолько предвзято, что остается лишь развести руками. Можно попробовать подсказать Ющенко путь в лоно достоинства и совести, однако он давно оставил позади точку морального невозвращения, потому для него даже очень аргументированные наставления не будут иметь никакой ценности.

В конечном счете, наибольшая общественная проблема – это не столько моральная деградация президента, сколько его должностной статус, который автоматически усиливает ресурс каждого изъяна в тысячи раз. Но поскольку Ющенко осталось пребывать в нынешней должности всего каких-то полгода, то попробуем его просто не замечать.

Сложнее ситуация с Партией регионов, которая отрекомендовывает себя оппозицией, хотя обладает всей полнотой власти в почти 40% местных советов и держит под своим контролем большинство ликвидных предприятий, выведенных из-под государственного контроля в результате непрозрачных, а порой и откровенно воровских приватизационных процедур.

Тот факт, что нынешнее блокирование работы Верховной Рады - откровенный вызов здравому смыслу, не скрывают даже сами регионалы. А как еще можно оценить требование существенно повысить прожиточный минимум, если еще на недавних заседаниях с представителями МВФ руководство Партии регионов выступало с консолидированной позицией урезания бюджета. Иными словами, в данном случае имеем дело с моральным или умственным раздвоением личности верхушки Партии регионов.

Представителям бело-голубой фракции парламента можно было бы посочувствовать, потому что раздвоение – это чрезвычайно опасная и донимающая болезнь. Но в действительности сочувствия заслуживает украинский народ, не получающий надлежащей законодательной поддержки, очень необходимой во времена глобального кризиса, который влияет практически на все сферы жизнедеятельности.

Кроме раздвоения личности регионалы страдают еще и запущенной формой склероза: находясь у власти, они несколько лет назад дважды инициировали беспрецедентное решение – сокращение показателей минимальной зарплаты, а следовательно и всех социальных расходов. Как все-таки мало нужно, чтобы сменить свою позицию с точностью до наоборот: стоит просто потерять власть – и в голове сразу воцарятся мысли о кардинальном повышении социальных стандартов.

Ладно, оставим моральный аспект, потому что это очень неблагодарное дело при общении с политической силой, руководство которой сделало миллиардные состояния «из воздуха». Переведем разговор в практическую сферу: за счет каких сверхдоходов Госбюджета регионалы предлагают реализовать свою инициативу? И откуда вообще взялись эти цифры – дополнительные 150–200 гривен? Если действительно есть сверхдоходы, то почему бы не поднять минимальную зарплату и в целом все социальные выплаты на 1000-1500 гривен? Никто же не против!

Каждая ответственная политическая сила сначала указывает источник расходов, а уже потом требует коррекции расходной части бюджета. У регионалов все наоборот: никаких дополнительных источников финансирования, никаких обоснований или предложений, а сразу блокирование трибуны парламента. Быстро и эффектно – именно то, что нужно для предвыборной телевизионной картинки.

Впрочем, возможно, регионалы имеют в виду сверхдоходы не Государственного бюджета, а присвоенных за бесценок предприятий? Действительно, если вы сумели «приватизировать» предприятие балансовой стоимостью $1 миллиард за $500 миллионов, то совсем не обязательно повторять подвиг Стаханова: стоит лишь перепродать этот актив – и сверхдоходы гарантированы.

Если Партия регионов ориентируется на этот источник сверхдоходов для повышения минимальных зарплат по стране, то не стоит так долго затягивать паузу, потому что народ со значительно большей благодарностью оценит не театральность жестов политических актеров, а срочность выплаты дополнительных средств: как говорится "дорога ложка к обеду".

При желании регионалы могут найти еще несколько источников сверхдоходов. Например, средства вкладчиков в их банках, которые в конце прошлого года были выведены за границу. В оффшорах, по мнению бело-голубых, деньгам будет надежнее и спокойнее. Вы спросите, а кто же будет рассчитываться с вкладчиками? Именно для таких случаев, по убеждению регионалов, существует государство, которое должно взять на себя их долговые обязательства.

Еще одним источником для повышения минимальных зарплат может служить фонд, в который поступают невыплаченные деньги на предприятиях, возглавляемых регионалами. Кто считает, что это – шутка, тот ошибается, ведь на трети таких предприятий существует задолженность по зарплате, которая уже измеряется миллиардами гривен. Такой объем средств – неплохой источник для наращивания показателей минимальной зарплаты по стране. Впрочем, какой смысл повышать минимальную зарплату везде, если не платить никаких зарплат на своих предприятиях? На этот вопрос ответа нет.

В одном аспекте с регионалами можно согласиться: вопрос, поставленный их фракцией в Верховной Раде, принципиален и важен. Подозреваю, что бело-голубые даже не догадываются, насколько принципиален он в действительности и как его придется решать.

С аналогичными проблемами и задачами имел дело Ющенко в начале 2005 года. Но он, не долго колеблясь, вместо десяти шагов навстречу людям сделал один, но очень выразительный шаг навстречу олигархам. Что ж, меняются президенты, а народ, который хочет достойной жизни и справедливости, остается. Значит, остаются и задачи, которые обязан выполнить следующий, – более ответственный, решительный и в то же время человечный президент.

У Украины довольно ограниченный ресурс для модернизационного маневра: она не может десятилетиями ходить по замкнутому кругу парализованной власти и при этом рассчитывать на обеспечение высоких жизненных стандартов, построение эффективной системы управления и конкурентоспособной экономики.

К сожалению или к счастью, но мы живем в мире, который динамично движется вперед. Если не будем успевать за этой динамикой, то автоматически окажемся позади. Избежать такого прискорбного хода событий можно лишь за счет дееспособной, решительной и прозрачной в своих намерениях власти, которая выполнит миссию своеобразного локомотива для интенсивного движения Украины вперед.

Виталий Чудновский, народный депутат Украины