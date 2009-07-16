В Севастополе сгорел и утонул прогулочный катер
18:15, 16 июля 2009Разное
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Пожар повредил еще две яхты
В Севастополе пожар уничтожил прогулочный катер и повредил две яхты.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в городе, сообщение о пожаре на прогулочном катере у причала в городе Инкерман Балаклавского района поступило сегодня в 2 часа ночи.
За считанные минуты на место прибыли бойцы МЧС. Но катер уже был уничтожен огнем и утонул, еще две яхты были повреждены. Другие 25 плавсредств, находившихся у причала, пожарникам удалось спасти.
Пострадавших в результате пожара нет. Попытки поднять утонувший катер продолжается, его обследование поможет определить вероятные причины пожара.
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