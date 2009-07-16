В Севастополе сгорел и утонул прогулочный катер

В Севастополе пожар уничтожил прогулочный катер и повредил две яхты.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в городе, сообщение о пожаре на прогулочном катере у причала в городе Инкерман Балаклавского района поступило сегодня в 2 часа ночи.

За считанные минуты на место прибыли бойцы МЧС. Но катер уже был уничтожен огнем и утонул, еще две яхты были повреждены. Другие 25 плавсредств, находившихся у причала, пожарникам удалось спасти.

Пострадавших в результате пожара нет. Попытки поднять утонувший катер продолжается, его обследование поможет определить вероятные причины пожара.