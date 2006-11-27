Черновецкого поздравили Ющенко, Янукович, Мороз и Лужков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с 55-летием цветами, которые лично вручил юбиляру в субботу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отметил юбиляра Почетной грамотой Кабинета Министров Украины с вручением памятного знака. А председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ вручил Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ Почетную грамоту ВР.

По информации пресс-службы, к приветствиям также присоединились представители дипломатического корпуса. В частности, мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ одновременно с поздравлениями пригласил мэра столицы Украины подписать договор о сотрудничестве между двумя столицами.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отмечал свой день рождения. Заместители мэра Киева в частном порядке вручили ему подарки, празднование юбилея в КГГА не проводилось. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ праздновал в семейном кругу. Лучшим подарком ко дню рождения мэр считает рождение третьего внука, которого назвали в его честь - Леонидом.