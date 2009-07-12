Матч за Суперкубок Украны (фото)

Все решила серия пенальти

Обладатель Кубка Украины, полтавская Ворскла, и чемпион страны, киевское Динамо, разыграли Суперкубок страны сезона 2008/2009. Несмотря на нулевую ничью в основные 90 минут, Суперкубок отправился к чемпиону Украины. Все решила серия пенальти, победителем которой стал Александр Шовковский и Динамо: 4:2 Фото Владимира Гонтаря / УНИАН

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