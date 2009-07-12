Матч за Суперкубок Украны (фото)

08:57, 12 июля 2009
Разное
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Все решила серия пенальти

Обладатель Кубка Украины, полтавская Ворскла, и чемпион страны, киевское Динамо, разыграли Суперкубок страны сезона 2008/2009.

Несмотря на нулевую ничью в основные 90 минут, Суперкубок отправился к чемпиону Украины.

Все решила серия пенальти, победителем которой стал Александр Шовковский и Динамо: 4:2

На 10-й минуте Александр Алиев травмировался, еще 8 минут старался играть, но пришлось рано уйти с поля.

Артем Милевский и защитник ФК ”Ворскла” Дебатик Цурри

На 30-й минуте Олегу Гусеву не хватило нескольких сантиметров, чтобы замкнуть фланговый прострел

Нападающий ФК «Динамо» Артем Милевский и защитник ФК ”Ворскла” Владимир Чеснаков

Бойцы спецподразделения ”Грифон” поднимаются на трибуну, где болельщики жгут файеры

Фото Владимира Гонтаря / УНИАН

 

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