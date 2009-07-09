Регионалы блокируют Раду, чтобы сорвать третий транш от МВФ?

Блокируя Раду, Регионы преследуют и иные задачи, чем любой ценой провести законопроект о повышении минимальной пенсии и зарплаты. Если бы «доны» действительно стремились разморозить доходы населения, они бы вряд ли предлагали увеличить минималку и минимальную пенсию сразу на треть (на 195 грн и 148 гривен, соответственно), а также реанимировать междолжностные соотношения в Единой тарифной сетке для работников бюджетных учреждений.

Требования настолько завышены, а предлагаемые источники финансирования – настолько дилетантские, что даже Азарову должно быть стыдно (впрочем, политикам по определению никогда не бывает стыдно).

Для того, чтоб одним камнем поразить четыре цели – 1) окончательно завалить бюджет, 2) сделать пребывание Тимошенко на должности премьера нестерпимым, 3) облегчить Президенту задачу подписания законопроекта и 4) все же положить малость эмитированных НБУ средств в карманы граждан – Регионы должны были бы попридержать свои требования. Истощенный украинский бюджет не выдержал бы и 10-процентного повышения минималки...

Кроме реанимации своего предвыборного либидо, Регионы блокированием Рады под предлогом принятия утопического закона преследуют и другую цель – не допустить выделения МВФ третьего транша. Ведь его половина – на этот раз 1,6 млрд долларов – и в этот раз может попасть в бюджет. Совет директоров МВФ, скорее всего, примет позитивное для Украины решение в августе, значит в сентябре – когда казначейский счет опять обмелеет до неприличия – эти деньги поступят на счет правительства Украины.

Регионы устами того же Азарова уже обвинили МВФ в неравнодушии к Тимошенко: «“Они (представители МВФ – УНИАН) требуют от правительства изменить бюджет. А правительство упрямо его не меняет. И все равно транши выделяются. МВФ требует навести элементарный порядок в “Нафтогазе”. А правительство продолжает тот же беспорядок. При этом решения о выделении траншей принимаются”, - отметил Азаров.

Тимошенко еще с осени вычислила, где игла ее политической смерти (пусть даже с последующим ренессансом) и в каком яйце она хранится. Сверхцелью премьера является не допустить перебоев с выплатами зарплаты бюджетникам и роста пенсионных задолженностей. Картина, где бабушки кричат на почте и поминают Юлю всуе, не получив своих пенсий, еще хуже, чем ужас от повышения цен на газ, которого уже не миновать.

Поэтому все технологические и финансовые силы правительства были брошены на выплату зарплат и пенсий любой ценой. К сентябрю казначейский счет опять обмелеет, и очередные деньги МВФ будут как инсулин для диабетика. Можно спорить, что это: спасение макроэкономической стабильности или финансирование президентской кампании одного из претендентов.

Но для самих Регионов этот уже вопрос победы на выборах – не допустить вливания средств МВФ на счета правительства. Поэтому они и блокируют Раду, и будут ее блокировать даже ценой постоянного переноса даты вылета на отдых.

Ведь заблокированная, дезорганизованная Рада продемонстрирует МВФ и другим потенциальным кредиторам, которые оглядываются на Фонд, что страна так и не вышла из полосы политической анархии. Еще важнее то, что укутанная в смирительную рубашку Рада так и не сможет принять ключевой законопроект, который может иметь едва не решающее значение для принятия Советом директоров МВФ позитивного для Украины решения.

Этот незаметный на фоне других более громких документов, зарегистрированный под номером 4630, с большим трудом преодолел барьер первого чтения 25 июня и с тех пор так и застрял без малейшего движения вперед в профильном комитете по вопросам финансов и банковской деятельности. Стоит ли говорить, что Азаров, председатель этого комитета, мягко говоря, не очень заинтересован в принятии этого законопроекта?

Речь идет о проекте Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об особенностях проведения мер финансового оздоровления банков, положения которого касаются, в частности, «упрощенного порядка реорганизации банков, передачи их активов и пассивов, уменьшения уставного капитала банка при выполнении плана финансового оздоровления в рамках процедуры временной администрации, особенностей действия моратория на выполнение обязательств перед кредиторами». Другими словами, это законодательный антибиотик для второй фазы банковского кризиса, которая, по оценкам все большего числа экспертов, предстоит Украине осенью.

Именно поэтому МВФ, судя по документам, обнародованным на его официальном сайте, придает такое значение этому законопроекту, определив его в качестве маяка для предоставления очередного транша. В этих материалах датой принятия законопроекта значится конец мая.

Поскольку 4630 до сих пор не принят, со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что требование вступления его в силу перейдет в пакет условий, выполнение которых необходимо для получения Украиной третьего транша от МВФ.

Нет 4630 – нет и транша, а, значит, средств на казначейском счету и оснований для телеобращений Ю.В., в которых она осенью будет ставить себе в заслугу бесперебойную выплату зарплат и пенсий.

Осознавая это, Регионы готовы спустить с рельсов поезд Рады, провозглашая для отвода глаз максимально популистские лозунги о новой минимальной зарплате.

Станислав Голубенко