Азаров уверяет, что работу ВР блокируют не регионалы, а бютовцы

Заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ заявляет, что именно БЮТ блокирует работу Верховной Рады, отказываясь принять закон о внесении изменений в государственный бюджет относительно повышения зарплат и пенсий самым бедным гражданам.

Об этом говорится в заявлении Н.АЗАРОВА, переданном УНИАН пресс-службой народного депутата.

«Сегодня народные депутаты от фракции БЮТ в очередной раз сорвали заседание Бюджетного комитета ВР, который должен был рассматривать законопроект о повышении зарплат, пенсий и социальной помощи, подготовленный Партией регионов ко второму чтению и принятию в целом», - сказал он.

Н.АЗАРОВ, подчеркнул, что «ни правительство ТИМОШЕНКО, ни фракция БЮТ в парламенте ничего не могут возразить на обоснованные, тщательно рассчитанные законодательные инициативы Партии регионов».

«И предложить им нечего. БЮТ примитивно блокирует принятие закона, которого ожидают миллионы людей, по милости бездарной правительственной политики оказавшиеся за чертой бедности», - сказал Н.АЗАРОВ и отметил, что «таким образом, именно фракция БЮТ блокирует работу Верховной Рады Украины».

Как заявил политик, «Партия регионов еще раз подчеркивает, что блокирование фракцией БЮТ работы Верховной Рады по утверждению повышенных социальных гарантий – это не борьба с оппозицией, это борьба с собственным народом».