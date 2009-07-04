В Херсонской области пожар уничтожил 36 га ячменя
12:59, 04 июля 2009Разное
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Замкнуло линию электропередач
Возле села Каиры Горностаевского района Херсонской области, на засеянном ячменем паевом поле площадью 74,4 га, которое арендовано частным предпринимателем, из-за короткого замыкания электропровода линии электропередач возник пожар, в результате которого огнем были уничтожены 36 га ячменя.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, отделением Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
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