ДТП на Херсонщине: 4 погибших, 7 раненных

27 июня в селе Солонцы Цюрупинского района Херсонской области, на 11 километре автотрассы Цюрупинск - Голая Пристань - Скадовск, вследствие столкновения легкового автомобиля «ВАЗ-2109» и частного микроавтобуса «Мерседес-Спринтер» погибли четверо людей, в том числе двухлетний ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, еще семь человек, среди них четырехлетний ребенок, с травмами различных степеней тяжести госпитализированы в больницы в Херсоне и райцентре.

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 146 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 24 человека, а травмированы 186 человек.