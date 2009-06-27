Полиция проверит автомобиль врача Майкла Джексона

Полиция увезла на экспертизу автомобиль BMW, принадлежащий врачу Майкла Джексона. Следователи считают, что в машине могут находиться медикаменты или рецепты, которые доктор выписывал известному певцу и которые прольют свет на причину его смерти.

Ранее сообщалось, что вскрытие не выявило явных причин, приведших к остановке сердца и к смерти М.Джексона. Судмедэксперты склоняются к версии врачебной ошибки и тщательно опрашивают доктора Конрада Мюррея, который был последним, кто видел певца живым.

Судя по аудиозаписи звонка в службу спасения 911, сделанного из дома М.Джексона, врач находился рядом с певцом, когда тот потерял сознание, и безуспешно пытался сделать ему искусственное дыхание и массаж сердца.

РосБизнесКонсалтинг