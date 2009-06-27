Пожарные спасли 67-летнюю женщину из 20-метрового колодца

В Сумской области из 20-метрового колодца пожарные спасли 67-летнюю женщину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, чрезвычайное событие случилось в Ахтырском районе.

В райотдел МЧС поступило сообщение о том, что в селе Довжик в колодец упала 67-летняя женщина. Спасательные работы осложнял небольшой диаметр колодца. К счастью, один из пожарных СДПЧ-14 оказался худощавого телосложения, что позволило ему без значительных трудностей добраться по узкому проходу к пострадавшей. Спасатель увидел, что она находится в шоковом состоянии и получила многочисленные травмы во время падения. Закрепив спасательную веревку, женщину осторожно подняли на поверхность.

Бригада медиков оказала пострадавшей первую помощь и отправила в районную больницу.

Оказалось, что женщина набирала воду, потеряла сознание и, сделав резкое движение, упала в колодец. Крики о помощи услышали местные жители, которые позвонили по телефону в службу спасения «101».

Медики констатировали у пострадавшей временное отсутствие памяти. Сейчас состояние женщины стабилизировалось, она постепенно приходит в себя.