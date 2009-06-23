Как будущие Президенты прогуливают работу в парламенте

Как известно, в обязанности народного депутата входит пребывание на пленарных заседаниях Верховной Рады. За это народные избранники получают достаточно большое вознаграждение: от 14 000 грн/мес. Однако немногие знают, что начиная с VI созыва, бывший председатель Верховной Рады Арсений Яценюк согласился, что основанием для начисления зарплаты является не персональная регистрация на пленарных заседаниях, как раньше, а табель, который подписывают главы комитетов.

Ранее лидеры фракций вынуждены были обращаться к руководству Верховной Рады с просьбой начислить зарплату тем, кто прогулял пленарное заседание по уважительным причинам или без таковых. Теперь народным депутатам не грозит даже это.

Я сравнил данные поименной регистрации с минимальной депутатской зарплатой, которая стала известна из СМИ. К вашему вниманию рейтинг прогульщиков и полученные ими суммы за пропущенные дни.

№ Народный депутат Средняя зарплата Пропущенных заседаний Суммы, полученные за эти дни 1. Богословская И.Г. 14 500 грн 33 15 950 грн. 2. Янукович В.Ф. 14 500 грн 25 12 083 грн. 3. Яценюк А.П. 14 500 грн 25 12 083 грн. 4. Катеринчук Н.Д. 14 500 грн 20 9 667 грн. 5. Гриценко А.С. 14 500 грн 14 6 767 грн. 6. Тарасюк Б.И. 14 500 грн 14 6 767 грн. 7. Симоненко П.М. 14 500 грн 12 5 800 грн. 8. Костенко Ю.И. 14 500 грн 9 4 350 грн.

Всего за текущую сессию состоялось 55 пленарных заседаний. Интересно, что лидерами среди прогульщиков за этот период оказались наиболее известные из тех кандидатов в Президенты, которые уже заявили о своем намерении баллотироваться, или вероятно пойдут на выборы.

Особенно трогательно выглядят 25 пропущенных заседаний у человека, который позиционирует себя, как «новую надежду страны», кардинально отличющуюся от других - «старых» - политиков. Данные поименной регистрации недвусмысленно указывают – такой же прогульщик, как и другие. И зарплату этот молодой политик забирает за те дни, когда отсутствовал, так же, как и более опытные государственные мужи, например, Виктор Янукович.

Павел Булгак, политический аналитик