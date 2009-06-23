Как будущие Президенты прогуливают работу в парламенте
Немногие знают, что начиная с VI созыва, бывший председатель Верховной Рады Арсений Яценюк согласился, что основанием для начисления зарплаты является не персональная регистрация на пленарных заседаниях, как раньше, а табель, который подписывают главы комитетов...
Как известно, в обязанности народного депутата входит пребывание на пленарных заседаниях Верховной Рады. За это народные избранники получают достаточно большое вознаграждение: от 14 000 грн/мес. Однако немногие знают, что начиная с VI созыва, бывший председатель Верховной Рады Арсений Яценюк согласился, что основанием для начисления зарплаты является не персональная регистрация на пленарных заседаниях, как раньше, а табель, который подписывают главы комитетов.
Ранее лидеры фракций вынуждены были обращаться к руководству Верховной Рады с просьбой начислить зарплату тем, кто прогулял пленарное заседание по уважительным причинам или без таковых. Теперь народным депутатам не грозит даже это.
Я сравнил данные поименной регистрации с минимальной депутатской зарплатой, которая стала известна из СМИ. К вашему вниманию рейтинг прогульщиков и полученные ими суммы за пропущенные дни.
|№
|Народный депутат
|Средняя зарплата
|Пропущенных заседаний
|Суммы, полученные за эти дни
|1.
|Богословская И.Г.
|14 500 грн
|33
|15 950 грн.
|2.
|Янукович В.Ф.
|14 500 грн
|25
|12 083 грн.
|3.
|Яценюк А.П.
|14 500 грн
|25
|12 083 грн.
|4.
|Катеринчук Н.Д.
|14 500 грн
|20
|9 667 грн.
|5.
|Гриценко А.С.
|14 500 грн
|14
|6 767 грн.
|6.
|Тарасюк Б.И.
|14 500 грн
|14
|6 767 грн.
|7.
|Симоненко П.М.
|14 500 грн
|12
|5 800 грн.
|8.
|Костенко Ю.И.
|14 500 грн
|9
|4 350 грн.
Всего за текущую сессию состоялось 55 пленарных заседаний. Интересно, что лидерами среди прогульщиков за этот период оказались наиболее известные из тех кандидатов в Президенты, которые уже заявили о своем намерении баллотироваться, или вероятно пойдут на выборы.
Особенно трогательно выглядят 25 пропущенных заседаний у человека, который позиционирует себя, как «новую надежду страны», кардинально отличющуюся от других - «старых» - политиков. Данные поименной регистрации недвусмысленно указывают – такой же прогульщик, как и другие. И зарплату этот молодой политик забирает за те дни, когда отсутствовал, так же, как и более опытные государственные мужи, например, Виктор Янукович.
Павел Булгак, политический аналитик