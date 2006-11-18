Пьяный водитель ”Хонды” столкнулся с маршруткой

В Запорожье пьяный водитель автомобиля "Хонда" вызвал серьезную аварию. От столкновения с ним вылетела на обочину маршрутка с двумя десятками пассажиров. Почти все из них получили легкие повреждения.

Как передает “5-й канал”, “Хонда» вылетела на встречную полосу и нанесла мощный удар микроавтобусу. Очевидцы рассказали, что "Хонда" до столкновения обгоняла и подрезала другие автомобили, пытаясь всех опередить.

Причины этих "гоночных маневров" объясняет недопитая бутылка коньяка на переднем сидении: медики подтвердили, что водитель легковушки был под хмельком. Именно он больше всего и пострадал в ДТП. Сейчас он находится в реанимации.

Жизни других пассажиров ничего не угрожает, большинство из них уже выписались с больницы домой.