УСПП проводит благотворительный фестиваль для детей из прифронтовых зон АТО

Все гости мероприятия выступают участниками художественной самодеятельности, демонстрируют друзьям и взрослым свои многогранные таланты. Концерт «Праздничная путешествие зимы» стартует 23 декабря в 12.00 в Киевской ОГА (Киев, пл. Л.Украинки,1).

Участниками станут более 450 детей, это представители творческих хореографических коллективов «Fors», Art music school Zabava, «Веснянка» и многие другие столицы, городов Полтава, Днепр, Львов, Славянск, Миргород и др.

«Мы хотим предоставить детям возможность выступления на большой сцене, привлечь их к творческой деятельности, общения с профессиональными актерами и получения опыта от процесса подготовки спектакля. Такой праздник дарит детям веру в осуществление мечтаний, вселяет в наши души чувства надежды и любви, вдохновляет на добрые дела и милосердие», – подчеркнула Марина Кинах.

Во время детского праздника уже в третий раз будет проведена акция «Истоки добра»: сбор средств для проведения Новогоднего фестиваля с праздничными мастер-классами для больных детей в Охматдете.

Каждому ребенку будет вручен сладкий подарок.