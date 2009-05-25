Как Путин сделался деникинцем

Деникин так боролся против независимости Украины, что в результате отдал на растерзание преступному коммунистическому режиму не только Украину, но и саму Россию... Антиукраинское заявление Путина – очередная попытка отвлечь внимание россиян от собственного непрофессионализма... Воскресное заявление Путина по поводу высказываний Деникина настолько скандальное, что, по моему убеждению, нуждается в немедленном реагировании со стороны МИД Украины.

24 мая во время возложения цветов к могилам российских эмигрантов, чей прах недавно был перевезен в Россию (писателя Ивана Шмелева, философа Ивана Ильина и генерала Антона Деникина), господин Путин начал цитировать слова последнего, сказанные свыше 80 лет тому назад. Обращаясь к журналистам, Путин спросил, не читали ли они дневники Деникина.

"Обязательно прочитайте! Там у него есть рассуждение о большой и малой России, Украине. Он говорит, что никому не должно быть разрешено вмешиваться в отношения между нами, это всегда было делом самой России!"

"Одним из главных мнений трудов и политической деятельности Деникина было недопущение расчленения России, особенно когда речь идет о малорусской земле – Украине. Преступление – это если кто-то только начинает говорить о разделении России и Украины, даже когда об этом говорят участники белого движения или иностранцы. К таким идеям генерал был абсолютно нетерпимым", – процитировал Путина архимандрит Тихон, который сопровождал главу правительства по кладбищу Донского монастыря.

Я не хочу прибегать к анализу трагического исторического наследия генерала Деникина, который так боролся против независимости Украины, что в результате отдал на растерзание преступному коммунистическому режиму не только Украину, но и саму Россию. Имперская слепота белогвардейских генералов привела к ужасной трагедии десятков миллионов жизней, которые погибли во время коммунистического террора, Голодомора и развязанной ими, вместе с немецкими нацистами, Второй мировой войны. Сейчас обвинять в этом блестящего царской генерала Антона Ивановича Деникина нет смысла. А вот попытки господина Путина перенести взгляды Деникина восьмидесятилетней давности в сегодняшний день очень опасны, к тому же они подчеркивают ментальность сегодняшнего политического руководства России. Представим себе реакцию российского руководства, например, на то, если бы кто-то из сегодняшнего немецкого руководства вспомнил заявления немецких генералов двадцатых-тридцатых годов ХХ века о пожизненности Кенигсберга (сегодня Калининграда) как неприкосновенной части Германии.

Уже более семнадцати лет Украина является независимым государством, а не угнетенной частью вечно бедной Российской империи. Определять с кем Украине строить отношения будет исключительно руководство Украинского государства и украинской народ, и никоим образом не Россия.

Заявление же господина Путина с очевидностью свидетельствует о попытках с помощью великодержавного ура-патриотизма, шовинизма отвлечь внимание россиян от экономических проблем, которые являются не так результатом мирового финансового кризиса, как следствием деятельности коррумпированного и непрофессионального руководства России во главе с господином Путиным.

Борис Кушнирук