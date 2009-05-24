Путин посоветовал журналистам читать дневники Деникина

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН посоветовал журналистам прочитать дневники генерала Антона Деникина, который не мыслил Россию и Украину разделенными.

Как передает РИА Новости, премьер в воскресенье возложил цветы к надгробиям могил русских эмигрантов, чей прах недавно был перевезен в Россию: писателя Ивана Шмелева, философа Ивана Ильина и генерала Антона Деникина. После беседы с архимандритом Тихоном, который сопровождал главу правительства по кладбищу Донского монастыря, В.ПУТИН подошел к журналистам.

"Вы не читали дневники Деникина?" - обратился он к представителям СМИ.

"Обязательно прочитайте! Там у него есть рассуждения о большой и малой России, Украине. Он говорит, что никому не должно быть позволено вмешиваться в отношения между нами, это всегда было делом самой России!" - сказал премьер.

Архимандрит Тихон сказал журналистам, что В.ПУТИН во время беседы с ним рассказал, что чтение дневников А.Деникина полностью изменило его отношение к этому генералу, изменило "видение Деникина в истории".

"В.ПУТИН вспомнил, как он читал мемуары А.Деникина, в которых тот говорит, что при всем своем нетерпимом отношении к советской власти, даже думать о расчленении России - это уже преступление", - отметил архимандрит.

"Одной из главных мыслей трудов и политической деятельности А.Деникина было недопущение расчленения России, особенно когда речь идет о малороссийской земле - Украине. Преступление - это если кто-то только начинает говорить о разделении России и Украины, даже когда об этом говорят участники белого движения или иностранцы. К таким идеям генерал был абсолютно нетерпим", - процитировал архимандрит В.ПУТИНА.

Премьер также отметил, что именно генерал ввел такой термин как "балканизация России" - те геополитические тенденции, которые, как он предсказал, проявятся после революции и Великой Отечественной войны.

Архимандрит напомнил, что дочь А.Деникина подарила В.ПУТИНУ шашку своего отца.