При пожаре погибли два маленьких мальчика

В Черниговской области пожар сегодня забрал жизни двух маленьких мальчиков.

Как сообщил УНИАН начальник управления МЧС Украины в Черниговской области Павел МОЦАРЬ, трагедия произошла в с. Старый Белоус Черниговского района в одном из домов по ул. Щорса, когда мама оставила одних дома двухлетнего Кирилла и годовалого Данилу.

Из-за того, что осветительная электросеть дома была отключена за неуплату, мать поставила на тумбу зажженную свечу. Играя в комнате, 2-летний мальчик опрокинул свечу на диван, из-за чего и загорелись постельные вещи.

Когда через двадцать минут женщина вернулась домой, комнаты дома уже были заполнены едким дымом, потому зайти внутрь помещение и спасти своих детей она не смогла.

Спасатели, прибывшие через 8 минут после вызова, нашли обоих малышей лежащими на полу без сознания и вынесли их на двор. Но медики уже не смогли их спасти и констатировали факт гибели двух малышей через отравления дымом.