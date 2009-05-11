В Киеве сгорели 10 гектаров травы
11:25, 11 мая 2009Разное
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Спички - не игрушка
10 мая в 14.30 в Деснянском районе столицы, на территории Деснянского лесничества, произошло загорание травяного настила на площади 10 гектаров.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 18.10 подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС, работниками и техникой лесхоза пожар был ликвидирован.
По данным МЧС, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.
На месте работала опергруппа Главного горуправления МЧС.
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