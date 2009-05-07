МЧС настаивает: жертв пожара в Днепропетровске - не 10, а 9 человек

Число погибших во время пожара в зале игровых автоматов в Днепропетровске составляет 9 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В больницы с ожогами и отравлением угарным газом госпитализированы 11 человек, добавили в МЧС.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске сегодня ночью в помещении зала игровых автоматов произошел пожар.

На месте трагедии погибли 9 человек, еще 11 пострадали.

Позже пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области сообщила, что количество жертв пожара увеличилось – умер один человек из числа пострадавших.

Вместе с тем в пресс-службе МЧС настаивают, что по официальным данным число погибших при пожаре составляет лишь 9 человек. Заметим, что информацию пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области в МЧС по просьбе УНИАН отказались как подтвердить, так и опровергнуть.