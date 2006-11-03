Под обвалившейся стеной бывшей фермы погиб 19-летний рабочий

В Христиновском районе Черкасской области кирпичной стеной привалило 19-летнего рабочего, который через час от полученных травм скончался в центральной районной больнице.

Об этом УНИАН сообщил помощник начальника главного управления МЧС Украины в Черкасской области Константин ПРОЦЕНКО.

По его словам, в селе Ботвиновка были распроданы здания бывшего фермерского хозяйства “Эталон“. Одно из них для собственных нужд приобрел житель города Умань. Здание новый хозяин эксплуатировать не собирался, а решил разобрать его на строительные материалы. О выполнении этих работ он договорился с местными жителями. Работы выполнялись по примитивной технологии, на протяжении трех дней мужчины вручную раскачивали и валили снаружи стены. А 2 ноября стена упала не наружу, как ожидали рабочие, а внутрь. Под этот обвал и попал 19-летний рабочий.

По обстоятельствам трагедии, Христиновская районная прокуратура проводит расследование.