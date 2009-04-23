Все-таки одну свою ошибку Президент признал

На моей памяти самая долгая пытка ответом длилась двадцать минут… «Вы слышали, что я так сказал?» – переспросил Президент. «Конечно», – ответил журналист. «Это была неудачная… – Президент помедлил, – шутка».

Вчера с тоской и по долгу службы села смотреть ежеквартальную пресс-конференцию Президента. Любопытно, что каждый раз, когда она начинается, я мысленно пытаюсь прикинуть, на сколько вопросов за два часа успеет ответить гарант, учитывая его морализаторский стиль и любовь к предысториям. На моей памяти самая долгая пытка ответом длилась двадцать минут. Самый короткий ответ, на житейский вопрос – полторы минуты. Но в среднем ответ на вопрос занимает у главы державы десять-двенадцать минут. Думаю, что после окончания президентской каденции больше всего ему будет не хватать пресс-конференций и таких встреч, где его все внимательно слушали и никто не осмеливался перебить и напомнить о регламенте. Я мысленно позлорадствовала, подумав, как Виктору Андреевичу после окончания срока будет обидно понять, что разговаривает он на самом деле неинтересно. Но все равно, стиснув зубы и подавив раздражение, я уставилась в телевизор, хотя в семь вечера с большим удовольствием включила бы английский мультик про барашка Шона.

Но по мере ответов Президента мое раздражение как-то улетучивалось. Конечно, я не верю во второй срок Виктора Андреевича. Но я подумала, что сейчас его интеллектуальная обслуга может себя поздравить. Просто большую часть времени Президента было интересно слушать, а как минимум половина вопросов не выглядела домашними заготовками.

Упустим аргументы в пользу двухпалатного парламента и необходимости досрочных парламентских выборов. Давайте по-человечески его поймем. Известно, что даже один из американских президентов в день инаугурации своего сменщика никак не хотел вылезать из пижамы и улетать из Белого дома. А наш всего-навсего развил идею Кучмы о второй палате…

А что касается всего остального... Например, рынка земли. Известно, что Президент хочет побыстрее запустить процесс продажи земли, это его давняя и неизменная позиция. Но на этой пресс-конференции он впервые четко сказал: в течение месяца можно предварительно принять закон о земельном кадастре, о правилах, регламентирующих продажу, и можно запускать процесс, не опасаясь, что он станет диким и стихийным. Судя, по всему, он четко знал, о чем говорил, и его мнение о трех законах совпадает с мнением аграрных экспертов, которые работали и на предыдущего Президента и на предыдущих премьеров.

Или вот, например, вопрос одного телеканала «о молдаванах». Напомним, что Виктор Андреевич недавно сказал нерадивому работнику: «Ви – как молдоване».

– Вы слышали, что я так сказал? – переспросил Президент.

– Конечно, мы делали этот репортаж, – ответил журналист.

– Это была неудачная… – Президент помедлил, – шутка.

Залу ответ понравился. Надеюсь, что ответ был воспринят и десятками тысяч украинских молдаван... Но не сомневаюсь, что им понравился вопрос об отношениях с Румынией и разработке канала Дунай – Черное море. Впервые Ющенко пообещал, что разработка канала будет продолжаться, что это нужная транспортная артерия, что реанимация судоходства на Дунае – один из важнейших национальных приоритетов, несмотря на тонкие отношения с Румынией. Все правильно сказал, но только очень жаль потерянных четырех лет.

Конечно, мне не нравилось, что Президент не старался разделить ответственность за промахи. Попытки Ющенко продемонстрировать свой белый костюм – неуместны, если зрение гостей позволяет рассмотреть на нем пятна. Виктор Андреевич на этой, как и на предыдущих конференциях, решительно не признал даже доли своей вины за ситуацию в стране. Повинился бы хоть в чем-то, ну хотя бы в том, что дважды делал Тимошенко премьером...

Ответ о судьбе партии «Наша Украина» тоже показался мне любопытным. С одной стороны, Президент дал понять, что партия никак не изменила ни одному из программных тезисов, сохранила верность декларированным принципам. С другой – сказал, что он как бы ничего партии не должен и он ни в чем перед ней не виноват. Такова логика и Вячеслава Кириленко: партия создавалась под Президента, какие могут быть вопросы? Ну и совсем лукавым был пассаж – что партия растет и регистрируются новые организации. Какое там растет? Люди в регионах уже по несколько месяцев не получали зарплаты. Хотя им, наверное, их обещают…

Было еще одно, в чем я не могла не согласиться с Президентом.

– Думаю, что никто из вас не согласился бы жить в 2004 году, – сказал он, имея в виду состояние свободы слова. Таки да… Елена Франчук, дочка Кучмы, не вела себя так, как Андрей Ющенко. Но если бы она и вела себя так, мы бы никогда не смогли об этом написать, и, скорее всего, нигде не смогли бы это опубликовать. А значит, что-то все-таки изменилось.

Маша Мищенко