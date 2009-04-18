Британский премьер извинился за интриги советника

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун публично принес извинения за действия своего советника Дэмиена Макбрайда, сообщает The Guardian. Планы придуманной советником кампании по дискредитации и очернению лидеров консервативной партии стали недавно достоянием общественности и вызвали политический скандал.

В телевизионном интервью перед заседанием кабинета в городе Глазго, Браун заявил, что обнародованные сведения шокировали и разозлили его. Он уточнил, что написал всем политикам, кого мог затронуть скандал, письма с выражением глубокого сожаления. Премьер также подчеркнул, что лично несет полную ответственность за произошедшее.

Ранее члены кабинета неоднократно заявляли, что премьер-министр не имеет никакого отношения к скандалу и в его личных извинениях нет необходимости. Представители оппозиции приветствовали решение Брауна взять на себя ответственность за низкий уровень политической культуры правящего кабинета, хотя и отметили, что произошло это с некоторым опозданием.

Поводом для бурных дискуссий стала опубликованная одним из блогеров переписка по электронной почте советника премьера Дэмиена Макбрайда с политтехнологом партии лейбористов Дереком Дрейпером. В ней обсуждались вопросы организации "грязной" интернет-компании против Консервативной партии и ее лидеров. Макбрайд предлагал открыть специальный сайт, на котором предполагалось публиковать материалы, очерняющие оппозицию, в том числе слухи и домыслы, касающиеся личной жизни политиков.

Ранее свои извинения принес и виновник скандала, который назвал свои комментарии "некорректными и незрелыми". Его отставка уже принята.

Лента.ру