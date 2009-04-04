Донецкие железнодорожники "перевернули" две цистерны с мазутом

Около двух тонн мазута вылилось из цистерн, которые сошли с рельс на железнодорожной станции Илловайск-Сортировочная Донецкой железной дороги при формировании поезда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, сошли с рельс три железнодорожных цистерны с мазутом (вес - 59 тонн), 2 из которых перевернулись набок. Произошло это вчера в 23.40.

В настоящее время вытекание прекращено. Как заверяют в МЧС, угрозы окружающей среде нет.

Сегодня в 03.30 бригада из 20 железнодорожников начала работы по поднятию перевернувшихся цистерн. На месте работает опергруппа Главного облуправления МЧС.