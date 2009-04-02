Альфа повязала мужчину, угрожавшего сжечь себя в центре Киева

Сотрудники СБУ штурмом захватили мужчину, угрожавшего сжечь себя в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, мужчина забаррикадировался на первом этаже административного здания по адресу Московская, 3.

После определенных ожиданий, не договорившись о добровольном освобождении помещения этим мужчиной, сотрудники спецподразделения «Альфа» путем штурма попали на первый этаж помещения и захватили этого человека.

Во время операции человек, который имел при себе газовый баллон, не успел привести его в действие, и никто не пострадал.

Первый заместитель председателя СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, который присутствовал на месте событий, в комментарии журналистам отметил, что этот человек уже известен силовикам, поскольку это уже не первая его попытка выдвигать требования, угрожая поджечь себя или что-то взорвать.

Также сотрудники милиции уточнили, что этого человека, который является жителем Николаевской области, зовут Сергей АРХИПОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 апреля, неизвестный мужчина забаррикадировался в одном из домов на Печерске в Киеве и угрожал самосожжением.

Он заявил журналистам по телефону, что не доволен ситуацией, которая сложилась в стране, и требует увольнения министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО. Также он требует, чтобы эти должностные лица были наказаны в соответствии с законом. На выполнение этих требований мужчина отвел трое суток. По его словам, если на протяжении этого срока выдвинутые им требования не будут удовлетворены, он подожжет себя.

Мужчина сказал, что у него есть спички и зажигалка. Также, по словам мужчины, он имеет с собой газовый баллон.

Возле места события находились несколько машин «скорой помощи», также большое количество сотрудников СБУ и милиции.

Напомним, что 18 октября 2006 года в Киеве, возле помещения Генеральной прокуратуры Украины, неизвестный мужчина, угрожая гранатой, выдвигал ряд требований, в частности встречи с министром внутренних дел Украины. Сотрудникам правоохранительных органов удалось мирным путем урегулировать этот инцидент. Оказалось, что это фермер Сергей АРХИПОВ из Николаевской области, который в 2005 году пытался сжечь себя под стенами парламента.

По данным правоохранительных органов, 18 октября около 9.30 С.АРХИПОВ позвонил по телефону по номеру 01 и сообщил, что ему нужна встреча с министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО по вопросу неправомерных действий сотрудников милиции в Николаевской области по поводу его земельной собственности.

В 10.00 он уже позвонил по телефону по номеру 02 и сообщил, что оставил зеленый пакет с взрывчаткой на Киевском железнодорожном вокзале возле одной из касс. Работники правоохранителных органов это проверили, пакет найден не был.

После этих действий С.АРХИПОВ поехал на ул. Резницкую, на которой расположено здание Генпрокуратуры, где держал в руке предмет, похожий на гранату, а также при себе, как оказалось, кроме этого, имел какую-то химическую смесь.