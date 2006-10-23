Участницы ”Мисс Европа” знакомятся с Киевом (фоторепортаж)

Участницы Международного конкурса "Мисс Европа-2006" вчера знакомились с достопримечательностями Киева.

Маршрут красавиц пролег через Киево-Печерскую Лавру, Софиевскую площадь, Андреевский спуск и Подол.

Хорошему настроению иностранок способствовали дружелюбное отношение киевлян, внимание мужчин и даже погода.

Первокурсница академии МВД Елена Авраменко, которая представляет на конкурсе Украину, выступала в роли гида и консультанта.

На Андреевском спуске девушки перемеряли меховые шапки, пилотки, буденовки и накупили сувениров домой.

Конкурс "Мисс Европа-2006" состоится 27 октября в Национальном Дворце ”Украина” и будет транслироваться в прямом эфире в 12-ти европейских странах.

Фото Александра Синицы