Дочь Ющенко вышла на подиум (фото)

На прошлой неделе местом встречи украинской модной тусовки стал "Альта Центр". Именно там проходила традиционная неделя украинского прет-а-порте.

Кроме дизайнеров, которые демонстрировали свои временами эпатажные коллекции, не меньшими выходками успел отличиться и сам бомонд.

Активнейшими опять оказались дети политиков. ТаблоID уже писал о присутствии на показах дочерей Мороза и Кучмы. А вот на показ от Лилии Путовит пожаловала сама дочь президента. И не просто пожаловала, но и устроила настоящее дефиле. На показ Виталина Ющенко пришла в платье из индийской коллекции Пустовит. Выглядела она достаточно скромно, хоть и гламурно – черное платье, изготовленное с атласного шелка.

Потом почти вся тусовка плавно переместилась в ресторан Soho, где праздник продолжался. Там Виталина решила показать все свои прелести. Еще мгновение, и дочь Президента выйдет на импровизированный подиум в коротеньких шортах и топике, демонстрируя всем свой обнаженный живот и сережку на пупке.

Как оказалось, Виталина демонстрировала наряд от молодого дизайнера Олеси Телиженко – льняной топ с "фонариками" и шорты, твидовый пиджак с пестрыми вышивками, которые имитируют фрагменты рисунков художницы-примитивистки Марии Примаченко.

Тема костюма была посвящена странствиям, поэтому в руках у Виталини был саквояж, пишет "Сегодня".

Сама же новоиспеченная модель рассказала, что избрала именно этот костюм не только потому, что в нем собраны элементы украинского костюма, но и потому, что он просто подошел ей по размеру.

"Ведь обычно наряды шьют на высоких девушек-моделей. Подобрать наряд на меня оказалось делом непростым", - созналась Виталина.

На вечеринку дочь президента пришла вместе со своим мужем Алексеем Хахлевым, который, в отличие от жены, был одет во все "импортное".

Для фешн-вечеринки президентский зять избрал пиджак, который так и кричал "Dolce&Gabbana", и порванные джинсы.

Кроме описанных костюмов, Виталина обновила свой гардероб еще одним нарядом от Лилии Пустовит. Она приобрела еще одно шелковое платье с фиолетовыми цветками из коллекции "weekend".

Но останавливаться на достигнутом дочь Президента не собирается. В ее планах – посещение еще, по крайней мере, одного показа грузинского дизайнера Автандила Цквитинидзе, одежду которого она уже покупала на предыдущих показах.

ТаблоID

Все фото ТаблоIDу предоставила газета "Сегодня"