ГАИ введет пластиковые талоны техосмотра
06:47, 04 марта 2009Разное
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Сперва - в Киеве, потом - в миллионниках
Государственная автомобильная инспекция МВД Украины планирует до конца текущего года ввести пластиковые талоны о прохождении технического осмотра автомобилей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил начальник Департамента Госавтоинспекции Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.
По его словам, в марте пластиковые талоны техосмотра будут введены в Киеве, в третьем квартале – в городах, в которых проживает не менее одного миллиона жителей.
С.КОЛОМИЕЦ отметил, что новый пластиковый талон техосмотра будет стоить автомобилисту 40 грн.
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