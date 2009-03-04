ГАИ введет пластиковые талоны техосмотра

Государственная автомобильная инспекция МВД Украины планирует до конца текущего года ввести пластиковые талоны о прохождении технического осмотра автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил начальник Департамента Госавтоинспекции Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.

По его словам, в марте пластиковые талоны техосмотра будут введены в Киеве, в третьем квартале – в городах, в которых проживает не менее одного миллиона жителей.

С.КОЛОМИЕЦ отметил, что новый пластиковый талон техосмотра будет стоить автомобилисту 40 грн.