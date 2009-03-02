Автомобильный сектор нужно не поддерживать, а сокращать

Премьер-министр Швеции Фредрик РЕЙНФЕЛЬДТ призывает снизить производство автомобилей, в соответствии со спросом, вместо того, чтобы поддерживать автомобильный сектор.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил вчера перед началом неформального заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС), где обсуждались вопросы преодоления экономического кризиса.

“Невозможно субвенциями удержать рабочие места, без решения основной проблемы – мы имеем избыточные производственные мощности”, - сказал Ф.РЕЙНФЕЛЬДТ.

По его словам, автомобильная промышленность Европы способна производить 18 млн. автомобилей на год, в то время, как спрос снизился до 11-12 млн.

“Таким образом, автомобильную индустрию следовало бы сократить и сократить в конкурентный способ, а также в соответствии с правилами предоставления государственной помощи”, - заявил премьер Швеции.

Раннее самые крупные автопроизводители – Франция, Германия и Италия – объявили о мероприятиях по поддержке автомобильного сектора, в котором в целом в ЕС работают 12 млн. человек.